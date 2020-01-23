الصدر يدعو أنصاره للمشاركة في مظاهرات تطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنصاره إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، والمقرر أن تنطلق يوم غد في حي الكرادة ببغداد.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد دقت ساعة الاستقلال والسيادة، فهل أنتم عاشقون للوطن؟".

وأضاف: "يا عشاق الوطن، هبوا لنصرة المعشوق فهو يستصرخكم".

وكتب مخاطبا أتباعه: "أبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون، لا فساد فيه ولا غزاة، فهمم العشاق تزيل الطغاة".

وكان الصدر قد عاد إلى محافظة النجف العراقية قادما من إيران للمشاركة في المظاهرة "المليونية".

وحددت الجهات الداعمة للمظاهرة ساحة الحسنين في حي الكرادة، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، لتنظيم المظاهرة التي ستنطلق صباح يوم غد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المتوقع أن يبدأ مع مساء اليوم إغلاق الطرق ونشر القوات في التقطاعات المرورية وتهيئة الشوارع القريبة من مكان التظاهرة لمرور المشاركين فيها، بعيدا عن تجمعات المتظاهرين الأخرى في التحرير والسنك.