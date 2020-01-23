خوان جوايدو في دافوس: لا تتخلوا عن فنزويلا

قال زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، لقادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس، إنه على المجتمع الدولي عدم التخلي عن فنزويلا في حربها من أجل الديمقراطية.

وأضاف جوايدو، في القمة السنوية المنعقدة في دافوس، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو: "علينا أن نمارس ضغطا ضد الديكتاتورية"، موضحا -عبر مترجم- "أعتقد أنه من المهم ألا نتخلى عن فنزويلا".

وكان جوايدو قد وضع خطة منذ عام للإطاحة بحكومة فنزويلا وإجراء انتخابات حرة.

واعترف جوايدو في دافوس أن المعارضة أساءت تقدير قوة الحكومة، قائلا إن هناك حاجة لبذل المزيد لتوسيع حركة المعارضة.

وكان قد جرى انتخاب جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في يناير 2019. ويتنافس جوايدو والبرلماني لويس بارا الموالي لمادورو على رئاسة البرلمان حاليا.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرضتا عقوبات على فنزويلا للضغط على حكومة مادورو.

وكان مادورو قد فاز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت عام 2018. وقد شهدت فترة رئاسته انهيارا اقتصاديا أدى لارتفاع عدد الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج إلى 4.8 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.