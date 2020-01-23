بكين تلغي احتفالات العام الصيني الجديد لمنع انتشار فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن السلطات في بكين قررت إلغاء الفعاليات "واسعة النطاق"، بما في ذلك الاحتفالات ببداية العام الصيني الجديد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت صحيفة "بكين إيفننج نيوز" الحكومية، عبر خدمة "ويبو"، أن "الفعاليات واسعة النطاق" تتضمن المعارض التقليدية بالمعابد.

وكانت مدينتان أخريان بإقليم هوبى الصيني أعلنتا في وقت سابق اليوم فرض حظر سفر، في ظل استمرار انتقال الفيروس الجديد من ووهان عاصمة الإقليم.

وتحاول السلطات منع الفيروس، الذي يمكن أن يسبب الوفاة، من الانتشار بصورة أوسع، خاصة وأن مئات الآلاف من الأشخاص يخططون للعودة إلى ديارهم للاحتفال ببداية العام القمري الجديد خلال اليومين القادمين.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 17 شخصا لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالفيروس. ووفقا للأمم المتحدة فإن "منظمة الصحة العالمية ستعقد لجنة طوارئ حول فيروس كورونا، بموجب اللوائح الصحية الدولية، للنظر فيما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليا".