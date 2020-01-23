لبنان: إحالة 9 إرهابيين إلى المحكمة العسكرية

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 9 إرهابيين يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية في قضيتين منفصلتين، إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة داخل لبنان وسوريا والعمل على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلدين.

وتضمن قرار الاتهام في القضية الأولى والصادر عن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 4 متهمين، لبنانيان وفلسطينيان، حيث أظهرت التحقيقات أنهم ينتمون إلى مجموعة (هيثم الشهابي) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء بقرار الاتهام الثاني أن 5 متهمين سوريين انضموا إلى تنظيم (الجيش السوري الحر) الإرهابي وانخرطوا في صفوفه وعملياته القتالية والعدائية ضد القوات المسلحة السورية داخل الأراضي السورية.