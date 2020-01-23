ميركل تحذر من حدوث نزاعات اجتماعية في إطار مكافحة الاحتباس الحراري

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من حدوث نزاعات اجتماعية في إطار مكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت ميركل اليوم الخميس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن هناك حالة من "الصمت" بين الأشخاص الذين ينكرون التغير المناخي من الأساس، والأشخاص الذين يعتبرون حماية المناخ أولوية ملحة، لافتة إلى أن ذلك يشعرها بالقلق، كما شددت على ضرورة تجاوز هذا "الصمت" عبر تعزيز الحوار.



وقالت المستشارة الألمانية إنه يجب التعامل مع "عدم صبر الشباب" في هذا الشأن بشكل إيجابي وبنّاء، مشيرة إلى أن الشباب لديهم منظور حياتي مختلف تماما، وقالت: "لهذا السبب، نحن مطالبون بالتحرك".



وأشارت ميركل إلى أن بلادها ستتوقف عن استخدام الطاقة النووية وأيضا عن توليد الطاقة بالفحم حتى عام 2038 كحد أقصى- و"إن أمكن" حتى 2035.