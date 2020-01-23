قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، إن كوريا الشمالية سترسل، ولأول مرة، مندوبا عن حكومتها لحضور المؤتمر.

وذكر رئيس المؤتمر، فولفجانج إيشنجر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من المنتظر أن يشارك نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم سون جيونج، في المؤتمر الشهير الذي يناقش قضايا السياسة الأمنية و المقرر في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير المقبل.

كما أكد إيشنجر أنه يتوقع أيضا مشاركة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في المؤتمر قائلا: إن القائمين على المؤتمر تلقوا بالفعل موافقة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، مارك إيسبر، إضافة إلى رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس دونالد ترامب، على حضور المؤتمر.

وسينعقد مؤتمر ميونخ الأمني هذا العام للمرة السادسة والخمسين منذ انطلاقه.

وأعلن 18 رئيس دولة و 12 رئيس حكومة و 70 وزير خارجية ودفاع، حتى الآن عزمهم حضور المؤتمر.

وقال إيشنجر إن الاهتمام بالمؤتمر أصبح أكبر من أي وقت مضى، "ولكننا وصلنا بالفعل في السنوات الماضية للحد الأقصى من طاقتنا ".

وحسب الدبلوماسي السابق، إيشنجر، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها المؤتمر دعوة لكوريا الشمالية للمشاركة في المؤتمر، "وأرى أنه إذا استطاعت كوريا الشمالية والجنوبية التفاوض بشأن خفض التوتر بينهما، بل وأن يلتقي ترامب شخصيا مع حاكم كوريا الشمالية، فإن مثل هذه الدعوة لن تكون خاطئة"، مضيفا: "كما أن لدينا علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية".

كما وجه إيشنجر دعوة لإيران لإرسال ممثلين عنها للمؤتمر، وذلك رغم كل التوترات الحالية في منطقة الخليج، قائلا: "هذا تقليد للمؤتمر، ولن أسمح بأن نعدل عنه، أي أن إيران ستكون موجودة".

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مطلع يناير الجاري، منح وزير الخارجية الإيراني، تأشيرة لدخول أراضيها، من أجل زيارة الأمم المتحدة، حسب تأكيد ظريف.