وزير المالية الإيطالية: استقالة دي مايو من رئاسة حزب خمس نجوم لن يؤثر على الحكومة

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن استقالة لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي من رئاسة حزب حركة خمس نجوم لن تؤثر على الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوالتيري القول اليوم الخميس" ما حدث مجرد تغيير في قيادة الحزب، وهذا لا يغير وضع الحزب بالنسبة للحكومة".

وأضاف "دي مايو سوف يبقى وزيرا للخارجية، كما أن الأحزاب قالت إنها ملتزمة باستقرار الحكومة، لذلك لن يتغير شيء".

وقال دي مايو /33 عاما/ في كلمة لأنصار الحزب في روما أمس الأربعاء بعد إعلان استقالته "اليوم أنا هنا لتقديم استقالتي كرئيس لحركة خمس نجوم".

وتأتي استقالة دي مايو قبل الانتخابات المحلية المقررة في إميليا-رومانيا وكالابريا، يوم الأحد المقبل والتي من المتوقع أن تشهد هزيمة قوية للحزب، وقبل مؤتمر الحزب في مارس المقبل.

وحول احتمالية فوز حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني في الانتخابات، قال جوالتيري" بغض النظر عن ما سوف يحدث فإنه لن يغير أي شيء على المستوى الوطني".