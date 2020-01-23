بيرنلي يسقط مانشستر يونايتد بثنائية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المهتزة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، إثر خسارته الموجعة صفر / 2 أمام ضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، ليظل في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ 28 يناير الماضي، إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح كريس وود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 39، فيما تكفل جاي رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59.

وتأتي هذه الخسارة لتضاعف أحزان جماهير يونايتد، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق صفر / 2 أمام مضيفه ليفربول في المرحلة الماضية