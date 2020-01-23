محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ تدابير لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الروهينجا

أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، السلطات في ميانمار، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية بحق مسلمي "الروهينجا".

وقالت المحكمة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الأمر الذي أصدرته يهدف إلى حماية مسلمي الروهينجا، ويُعد ملزمًا للسلطات في ميانمار.

بدوره، قال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن محكمة العدل الدولية ترى أن مسلمي الروهينجا في ميانمار لا يزالوا ضعفاء للغاية.

كما أمر قضاة المحكمة ميانمار بتقديم تقرير في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات للامتثال للأمر الصادر من قِبل المحكمة، ومن ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر.

من جانبهم، رحب نشطاء في مجال حقوق الإنسان بقرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرًا لها.