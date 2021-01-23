حملات تفتيش لضبط المخالفين بمدن الإسكان الاجتماعي بالسويس

شنت مديرية الإسكان بالسويس برئاسة مدير المديرية المهندس عبد الصمد أحمد عبد الصمد، حملات تفتيشية، اليوم السبت، على مدن الإسكان الإجتماعي داخل نطاق حي عتاقة، حيث قامت بالتفتيش على الوحدات السكنية بمدن ( مدينة الملك عبدالله - مدينة الشيخ خليفة بن زايد - مدينة المستشار عدلى منصور) للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الصمد أحمد عبد الصمد - في تصريح له اليوم - أن المخالفات تمثلت في التأجير أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذلك الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأضاف أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.