صناعة الملابس في إثيوبيا مهددة بالتوقف بسبب الصراعات العرقية

تشهد إثيوبيا بعض الاضطرابات في إقليم تيجراي، إذ نشبت المواجهات بعد اتهامات من حكومة أبي أحمد، بأن القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية هاجمت قاعدة عسكرية، لذا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد في البلاد في نوفمبر 2020.

وعلى مدار الشهور الماضية، هدد الصراع العنيف في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا استقرار البلاد، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، وتم تشريد أكثر من مليون شخص داخليًا، ودفع نحو 50 ألفًا إلى الفرار نحو السودان.

أما على المستوى الاقتصادي، تقول دروثي بومان بولي أستاذ مساعد ومدير مركز جنيف للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جامعة جنيف، إن حجم الصراع يمكن أن يخيف الاستثمار الأجنبي في صناعة الملابس في البلاد، وهذا القطاع تحديدًا مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا، والتي تهدف إلى دفع اقتصادها الزراعي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا مبني على توفير الملابس للمستهلكين في الغرب.

في حين أن صناعة المنسوجات والملابس الإثيوبية لا تزال صغيرة ولا تزيد حصة صادراتها عن 10٪ من إجمالي الصادرات، ولا تمثل منتجاتها سوى 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، وكان المتوقع أن ينمو القطاع بنحو 40٪ سنويًا، وفق موقع "ذا كونفيرزيشن".

وفي مارس 2019، قامت "بولي" بتقييم صناعة الملابس في إثيوبيا بالتعاون مع خبراء آخرين من مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان التابع لجامعة نيويورك، بهدف تحليل استراتيجيات إثيوبيا في التعامل مع أخطاء البلدان الأخرى في نفس المجال، وتحليل آفاق الصناعة وظروف العمل بإلقاء نظرة فاحصة على المنطقة الصناعية الرائدة في هواسا، والتي كان يعمل بها 25 ألف عامل، وتقع على بعد 225 كيلومترًا جنوب العاصمة أديس أبابا.

وعبر المصنعون، عن التحديات الكثيرة لممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا وشملت هذه العقبات البيروقراطية واللوجستية والمشاكل التي تأتي مع القوى العاملة غير الماهرة التي ليس لديها خبرة سابقة في العمل في بيئة صناعية.

ومع اندلاع التوتر العرقي في 2019 تعطلت المنطقة الصناعية، وقد يكون الصراع الجديد في منطقة تيجراي الإثيوبية نقطة تحول للمستثمرين الأجانب في صناعة الملابس، وأن المزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد يمكن أن يعرض جميع الأعمال المستقبلية للخطر، وفق مخاوف المصنعون.

تقول "بولي"، إن انهيار هذا القطاع سيكون كارثيا، يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الناس وظائفهم وستضيع الاستثمارات في هذا المشروع الناشيء، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستثمرون الأجانب والحكومة الإثيوبية إلى فهم أن انهيارها يمكن أن يكون له تأثير سلبي في المنطقة؛ لأنه غالبًا ما يُنظر إلى قطاع الملابس في إثيوبيا على أنه تجربة رائدة تثبت إمكانية التحول الهيكلي في إفريقيا، ولكن أدت التوترات العرقية إلى تعطيل عمليات التصنيع بصورة كبيرة.

ويترجم عدم اليقين السياسي الناجم عن التوترات العرقية إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي للمستثمرين.

وظهرت مخاوف أمنية على العمال المحليين والموظفين الأجانب، لذلك اتخذت إجراءات مثل إلغاء النوبات الليلية، وأدت المظاهرات السياسية إلى تعطيل الإنتاج، كما احتشد الناس في سيداما داخل المصانع وطالبوا بمزيد من الوظائف وتوفير الأمان.

وبحلول نهاية عام 2020، فقد أكثر من 60 ألف عامل ملابس في إثيوبيا وظائفهم، وشارك في زيادة سوء الحالة العامة وباء كورونا وما لحق به من إجراءات.

وتؤكد بولي: "قد يكون الصراع العرقي الحالي هو القشة التي قصمت ظهر البعير، تم إغلاق المجمع الصناعي في ميكيلي الذي تم بناؤه لاستيعاب 20 ألف عامل، كما أن انقطاع الإنترنت والهاتف الحالي في منطقة تيجراي يجعل أي اتصال بين المشترين والمصانع أمرًا مستحيلًا".