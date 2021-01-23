الأمن يكثف جهوده لضبط سارقي نائب كفر الشيخ

شددت مباحث كفر الشيخ من البحث والتحري من أجل سرعة ضبط مرتكبي حادثة سرقة النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بكفر الشيخ وقلين.

وحرر النائب محضر أمس الجمعة يؤكد خلالة إن سيارته تعرضت للسرقة ظهر اليوم، حيث فوجئ أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة بأن زجاج السيارة مكسور، واختفاء هاتفه المحمول، وكذلك محفظته وأشياء أخرى من محتويات السيارة.

وأكد خلال تصريحات صحفية له انه اتصل بشرطة النجدة، وحرر محضرا بالواقعة، وبدأت قوات الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، من فحص كاميرات المراقبة القريبة من منزله، مؤكدًا أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت عملية السرقة، وجار تحديد هويته من قبل رجال الأمن.