من المعروف أن خاتم خطوبة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ابن الأميرة ديانا، مصنوع من الياقوت وكان ملكًا للأميرة البريطانية ديانا، لكن المفاجأة، هو أنه على الرغم من ميدلتون ارتدت الخاتم طويلا منذ زفافها، إلا أن هذه القطعة الخاصة من المجوهرات قد ورثها الأمير هاري وليس أخوه الأمير وليام!.

وبحسب موقع "هالو"، يذكر أنه بمجرد تطور علاقة الأمير وليام مع كيت ميدلتون، اتخذ الأمير هاري قرارًا بمنح الخاتم للأمير ويليام حتى يقترح عليها الخطبة، حيث يزعم أن الأمير هاري أحب فكرة أن يمتلك أخيه ولي العهد لخاتم خطوبة والدته باعتبار أنه الأقرب بتولي العرش بعد أبيه.

وكان كبير الخدم السابق لديانا بول بوريل، هو من كشف هذا في الفيلم الوثائقي قصة ديانا المقدمة عبر برنامج "أمازون برايم".

وذكر أنه عندما توفيت ديانا، أتيحت الفرصة للولدين للاحتفاظ بأشياء تخصها كتذكار، وكان الأمير هاري يريد الاحتفاظ بخاتم خطوبة والدته الأميرة الراحلة.

وأوضح بول أن الأمير هاري قال ذات مرة: "أتذكر عندما كنت أمسكت بيد امي وقت ان كنت صبيًا صغيرًا وكان هذا الخاتم يؤلمني دائمًا؛ لأنه كان كبيرًا جدًا ولهذا كان له معنى عاطفي بالنسبة لي".

ويشتهر خاتم الأميرة ديانا بحجر الياقوت المتميز، لذلك كان من الممكن أن تكون ميجان ماركل السيدة المحظوظة التي ترتدي هذه القطعة المميزة من مجوهرات الأميرة الراحلة.

وانعكس كرم الأمير هاري وعاطفته منذ ذلك الحين في اختياره لخاتم الخطوبة لميجان، فحوى خاتمها الخاص العديد من الماسات وكل واحدة اختارها الأمير خصيصًا، فالماسة المركزية من بوتسوانا، إذ كان الزوجان يقضيان إجازة معًا سابقًا، والماستا الآخران من المجموعة الشخصية لوالدته الراحلة.