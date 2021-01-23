 إصابات كورونا في الجزائر تتخطى حاجز الـ105 آلاف - بوابة الشروق
السبت 23 يناير 2021 7:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

إصابات كورونا في الجزائر تتخطى حاجز الـ105 آلاف

هديل هلال
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 6:36 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 6:36 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و369 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2861.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 203 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 71 ألفًا و755.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 97 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك