إصابات كورونا في الجزائر تتخطى حاجز الـ105 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و369 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2861.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 203 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 71 ألفًا و755.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 97 مليون إصابة.