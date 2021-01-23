تفريغ 6 آلاف طن رخام وشحن 5 آلاف طن صودا وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (MILLAC)، والتي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن السفينة (AYSETELLI)، والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، غادرت لشحن 5 آلاف صودا كاويه من الميناء.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.. موضحا أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومغادرة سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.