 تفريغ 6 آلاف طن رخام وشحن 5 آلاف طن صودا وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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تفريغ 6 آلاف طن رخام وشحن 5 آلاف طن صودا وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أ ش أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 7:16 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 7:16 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (MILLAC)، والتي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن السفينة (AYSETELLI)، والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، غادرت لشحن 5 آلاف صودا كاويه من الميناء.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.. موضحا أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومغادرة سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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