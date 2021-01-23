وضعت سيدة عمرها 21 عامًا في مركز دار السلام بسوهاج، مولوداً أنثى وزنها 4 كيلو جرامات، وفي فكيها سنتين في حالة نادرة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالكريم، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور حازم حسن أحمد حسن أخصائي التخدير والعناية المركزة بمستشفى الهلال في سوهاج.

وقال الدكتور محمود عبد الكريم إن حالة الحمل طبيعية ومكتملة المدة، وتعد الولادة الأولى للسيدة، مشيرًا إلى أنها دخلت المركز وهي تعاني من آلام الوضع، وتمت الولادة بعد ساعة من دخولها المستشفى، موضحًا أن الطفلة ترضعها والدتها بصورة طبيعية.

وأضاف أن مثل هذه الولادة نادرة الحدوث، وأن فريق من أطباء الأطفال بدار السلام يجري عملية فحص المولودة؛ للتأكد أنها خالية من العيوب الخلقية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور ثروت حسين، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة الأزهر، أن هذه الحالات تظهر أكثر في الأنثى، وتكون عاملًا وراثيًا في بعض الأحيان.

وأوصى الدكتور عبدالحكيم محمود حسين، أخصائي طب الأطفال، بخلع السنتين حتى لا تبتلعهما المولودة أثناء الرضاعة وتتعرضها للاختناق.