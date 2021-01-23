قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه خلال الفترة الأخيرة تم إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات إلى نسبة إنتاج الطاقة الكهربية، ليصبح لدى الدولة المصرية فائض يتعدى الـ25%.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه تم تدعيم الشبكات وتحويلها إلى النظام الذكي، مشيًدا بخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جعل مصر مركز محوري في تبادل الطاقة.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة استهدفت القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم البدء في تطوير 145 قرية على مستوى 11 محافظة، بتكلفة بلغت 95 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن دور الكهرباء لا يقتصر فقط على التحسين والإصلاح لكن يشمل رفع مستوى الشبكات والخدمات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة حياة كريمة، منذ عام 2019، والتي تستهدف تنمية 375 قرية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء مشاريع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب الصرف الصحي والمياه والكهرباء.