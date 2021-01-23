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وزير المالية يتفقد المركز اللوجيستي في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 7:12 م

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

واطمأن معيط على حل المشاكل، موضحًا أن تطوير منظومة العمل تهدف لتقليل المستندات، متمنيًا تحسنها للأفضل في الأداء، مشيرًا إلى أن المركز اللوجيستي وفر فرص عمل جديدة للشباب، وأبدى إعجابه بأن معظم العاملين في المركز من الشباب.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوزير، افتتاح المقر الجديد للمديرية المالية في منطقة المديريات بحي الضواحي، والمرور على عدد من إدارات الديوان العام، في إطار منظومة التحول الرقمي.

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