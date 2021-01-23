سيشل: شركة إير سيشل للطيران تمثل مشكلة كبيرة للبلاد

نقلت صحيفة "ذا نيشن" اليوم السبت، في موقعها الإلكتروني عن رئيس سيشل، وافل رامكالاوان، قوله إن شركة "إير سيشل" للطيران، التي تتكبد خسائر أكثر من 800 مليون روبية (38 مليون دولار)، تمثل "مشكلة كبيرة" للبلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة، التي تصدر في العاصمة فيكتوريا عن رامكالاوان، في خطابه إلى الأمة قوله إن الخطوط الدولية لشركة الطيران ساهمت في عبء الديون، وتساءل ما إذا كانت الشركة يمكن أن تعزز ربحيتها بالتركيز على الخدمات المحلية.

وتواجه سيشل وهي أرخبيل بالمحيط الهندي مكون من 115 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 98 ألفا و462 نسمة نقصا في الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولإنقاذ الاقتصاد، بدأت سيشل وهي مقصد سياحي مشهور حملة تطعيم وتعتزم إعادة فتح الحدود اعتبارا من مارس المقبل.