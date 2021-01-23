وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية والرئيس التشادي يبحثان تأمين الحدود

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، مع الرئيس التشادي إدريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية- التشادية، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.



جاء ذلك خلال زيارة النمروش والحداد إلى تشاد، صباح اليوم السبت، التي التقيا فيها الرئيس التشادي ووزير الدفاع محمد إبالي صالح، "ضمن الجهود؛ لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة"، وفق بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية.



وبحسب البيان، فقد بحث الطرفان أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية- التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.