 المملكة المتحدة تسجل 33 ألفا و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تسجل 33 ألفا و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 8:05 م

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، تسجيل ٣٣ ألفًا و٥٥٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل ١٣٤٨ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

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