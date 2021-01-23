 القبض على زوجة نافالني خلال مظاهرة احتجاجية في موسكو - بوابة الشروق
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القبض على زوجة نافالني خلال مظاهرة احتجاجية في موسكو

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
د ب أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 4:31 م

ألقي القبض على يوليا نافالني، زوجة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، في مظاهرة احتجاجية في موسكو تطالب بالإفراج عن زوجها.

ونشرت نافالني صورة لنفسها في مكان مظلم على إنستجرام وكتبت أسفلها: "أسفة على الجودة السيئة. فالإنارة في حافلة صغيرة (فان) تابعة للشرطة سيئة للغاية".

وأظهرت صورة سابقة على حسابها وهي تشارك في مظاهرة موسكو. وكان فريق نافالني قد نشر صورة لوالدته في مظاهرة غير مصرح بها.

واحتجز رجال الشرطة العديد من المتظاهرين في العاصمة الروسية، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية، في الموقع. ومن بين المحتجزين أقرب المتعاونين مع نافالني المحامي ليوبوف سوبول.


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