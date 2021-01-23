أمريكا تسجل 186 ألفا و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3655 حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 186 ألفا و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3655 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.



وأظهرت البيانات الصادرة عن الجامعة - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت - أن أمريكا سجلت حتى الآن إجمالي 24 مليونا و818 ألفا و779 حالة إصابة بالفيروس، و414 ألفا و4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 39 مليونا و892 ألفا و400 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة، وتم إعطاء 19 مليونا و107 آلاف و959 جرعة لقاح للمواطنين.