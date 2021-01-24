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إيطاليا أغلقت لومبارديا لمدة أسبوع عن طريق الخطأ


نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 11:41 م

أغلقت السلطات الإيطالية منطقة لومبارديا شمال البلاد لمدة أسبوع عن طريق الخطأ، بعد تصنيفها "منطقة حمراء" بموجب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأنه تم تصنيف لومبارديا التي تعد القلب الاقتصادي لشمال إيطاليا، بشكل خاطئ على أنها "منطقة حمراء" لمدة أسبوع بسبب إحصاءات إقليمية خاطئة، لكن مرسوما حكوميا تم توقيعه اليوم صحح الوضع، وصنف المنطقة "برتقالية" اعتبارا من يوم غد الأحد.

وتنقسم مناطق إيطاليا حاليا إلى ثلاثة أنواع: الأصفر والبرتقالي والأحمر، وذلك اعتمادا على شدة تفشي فيروس كورونا.

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