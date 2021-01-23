تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي في اتجاه الرياض.

وقال التحالف، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح السبت، إنه تم اعتراض وتدمير هذا الهدف الجوي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة الرياض.