 تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض - بوابة الشروق
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تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض

نور رشوان
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 10:57 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي في اتجاه الرياض.

وقال التحالف، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح السبت، إنه تم اعتراض وتدمير هذا الهدف الجوي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة الرياض.

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