حفل «تنصيب» افتراضى لكلب بايدن لدخوله البيت الأبيض

أقيم حفل «تنصيب» افتراضى خلال هذا الأسبوع للكلب ميجور أول كلب إنقاذ يقيم فى البيت الأبيض.

وأقامت جمعية خيرية فى ولاية ديلاوير الأمريكية، الحفل للكلب ذى الثلاث سنوات من فصيلة «جيرمان شيبرد» الذى يربيه الرئيس الأمريكى جو بايدن وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وشارك نحو 7400 شخص برفقة حيواناتهم الأليفة بحفل التنصيب الافتراضى الذى استضاف المغنى الأمريكى، جوش جروبان، وجمعوا نحو 200 ألف دولار لصالح الجمعية، إلا أنهم عبروا عن خيبتهم لعدم مشاركة الكلب ميجور بشكل مباشر معهم فى الحفل وفقا لقناة الحرة.

وكان بايدن وزوجته جيل قد تبينا ميجور فى العام 2018، وذلك بعدما نشرت آشلى، ابنة بايدن، منشورا على موقع فيسبوك تتحدث فيه عن معاناة ستة كلاب من فصيلة الراعى الألمانى جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها بايدن الأب تبنى أحدهم، وقبلت جميعة ديلاوير الخيرية منحه له.

وبالإضافة إلى ميجور، يرافق أسرة بايدن إلى البيت الأبيض كلبهما الآخر، شامب، وهو من ذات الفصيلة التى ينتمى لها ميجور، وفقا لصحيفة البيان.

ويترقب الكثير عودة الكلاب إلى الظهور فى البيت الأبيض، لاسيما أنها غابت منذ أربع سنوات مع انتهاء فترة إقامة أوباما وأسرته فيه.

وسجل ترامب سابقة فى هذا المجال، فهو أول رئيس أمريكى لم يمتلك حيوانا أليفا لدى تنصيبه فى البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام، وفقا للمؤرخ آندرو هاجر.

وبالإضافة إلى ميجور وشامب، كشف أفراد أسرة بايدن عن نيتهم تبنى قطة عقب انتقالهم إلى منزلهم الجديد فى واشنطن العاصمة.

ويُعرف عن الرئيس الأمريكى، بايدن، حبه للكلاب، حتى إنه ألقى التحية على كلاب صاحبت مؤيديه فى حملاته الانتخابية.

وفى لقطة طريفة قبل يومين من الانتخابات، نشر بايدن على حسابه الرسمى تغريدة ساخرة تحت عنوان لندع الكلاب تعود إلى البيت الأبيض.

وتضمنت التغريدة فيديو للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يظهر فيه استغرابه من قبوله فكرة أن يتجول كلب فى أروقة البيت الرئاسى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق، باراك أوباما، كان يمتلك مع عائلته كلبين من كلاب الماء البرتغالية، هما «بو» و«صنى»، وكانا من العلامات المميزة للبيت الأبيض خلال فترة رئاسته، أما ترامب فلم يعرف عنه حبه لاقتناء الكلاب، وكان يرفض بشدة وجودها فى المقر الرئاسى.