محافظ الإسكندرية توافق على إنشاء حي المنتزه ثالث

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري، المشكلة بقرار المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد، على إنشاء حي المنتزه ثالث، حيث يتم عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء؛ لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن ذلك القرار يأتي لصالح المواطن السكندري؛ لتخفيف الضغط على أحياء المنتزة أول وثان، نظرًا للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى خدمات متكامل لحي المنتزة ثالث، موجهًا بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.