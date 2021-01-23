مات رايان: لا أصدق انضمامي لأرسنال

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قال حارس المرمى الأسترالي مات رايان، إنه سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى آرسنال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب رايان (28 عامًا) لنادي برايتون الذي انضم إليه قادمًا من فالنسيا في 2017.

وكان رايان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، حتى استبعده المدرب جراهام بوتر في الموسم الماضي.

وقال رايان إنه كان دائما يشجع آرسنال خلال سنوات الطفولة والمراهقة، ومن ثم فإن سعادته بهذه الفرصة لا توصف.

وأضاف رايان عبر موقع آرسنال الرسمي "بصراحة لا أصدق.. أنا حقًا فخور بذلك. شعور عظيم يصعب وصفه بكلمات".

وأوضح "في كل صباح عندما كنت صغيرًا في أستراليا، كنت استيقظ في الرابعة صباحًا لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا رغم ارتباطي بالمدرسة ومثل هذه الأمور في هذا الوقت".

ورايان هو الحارس الأول لمنتخب أستراليا، وسيتنافس على حراسة المرمى في آرسنال مع بيرند لينو.