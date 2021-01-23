وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

قفد تقرر منح جميع السجناء -زيارة استثنائية- على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25-2-2021.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.