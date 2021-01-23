وزير الإعلام السوداني: لدينا وسائل للرد على فرض سياسية الأمر الواقع بأزمة سد النهضة

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قال وزير الإعلام السوداني، إن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في تصريحات، عرضتها فضائية «العربية»، صباح السبت، أن السودان لديه وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.