السودان يحتفل باليوم العالمي للثقافة الأفريقية

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انطلق في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الأفريقية والثقافات ذات الأصول الأفريقية تحت شعار "أنا سوداني – أنا أفريقي".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية ( سونا) اليوم، أن الاحتفال ينظمه الاتحاد القومي للتراث الشعبي السوداني بحديقة الأسكلا بالخرطوم لمدة يومين.

ووفق الوكالة، بدأ الاحتفال بمعرض للتراث ومنتدي الكرامة الافريقية، ويتواصل غدا في التاسعة صباحا بموكب للثقافة الأفريقية ينطلق من وزارة الخارجية حتى حديقة الأسكلا بالمقرن، بجانب كرنفال مقرن النيلين وإبداعات أفريقية على مسرح حديقة الأسكلا.

وقال خالد صلاح الدين، مدير العلاقات العامة والخارجية بالاتحاد القومي للتراث الشعبي السوداني، إن هذا الاحتفال يأتي لعكس الثقافات الأفريقية وما تحمله من مضامين وتعريف بالآخر، فضلا عن توضيح دور المارد الأفريقي الإيجابي في العالم وتغيير النظرة السالبة تجاه إنسان القارة.

وأضاف أن المعرض يحوي فنون فلكلور وكتب أدب وقصصا وأغذية وتصاميم وصناعات تقليدية تعبر عن الثفافة الأفريقية.