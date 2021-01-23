غلق مسجد الرحمن بمديرية أوقاف بورسعيد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة "كورونا" بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم السبت، غلق مسجد "الرحمن" بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبور فؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لحين أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.

وأكدت اللجنة - في بيان اليوم السبت - "أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية".. مهيبة برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل)، كما تهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص.

وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام للوزارة.