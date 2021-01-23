أهالي المحلة يعتدون على شخص يصور ضحايا العقار المنهار

تمكن أهالي منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى، من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتصوير ضحايا المنزل المنهار وبحثه عن متعلقات الضحايا، بدافع السرقة واعتدوا عليه بالضرب.

وكانت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، قد تمكنت من انتشال 6 جثث و2 مصابين من تحت الأنقاض، من بينهما طفل وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام.

وشهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 6 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبو راضي، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وحول العقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض.