مالي تتعهد بالتحقيق في مقتل سبعة موريتانيين وتنفي ضلوع جيشها في الحادث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت السلطات الانتقالية في مالي بفتح تحقيق شفاف وسريع في حادثة مقتل سبعة موريتانيين على أراضيها وتقديم نتائج التحقيق للسلطات الموريتانية.

وأوضح بيان أصدره وزير الداخلية المالي العقيد عبد الله مايجا مساء اليوم السبت بعد زيارة وفد وزاري موريتاني لباماكو، أن سلطات مالي "ستتخذ كل الإجراءات لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال التراجيدية وتقديمهم للعدالة".

واستبعد بيان الحكومة المالية كليا إمكانية تورط أي عنصر من الجيش المالي في مقتل الموريتانيين السبعة.

وأعربت السلطات المالية عن استغرابها لتزامن مقتل الموريتانيين في مالي مع "الزيارة الناجحة التي قام بها لموريتانيا وفد مالي كبير يسعى لأن تساهم موريتانيا في رفع الحصار الظالم الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية على الشعب المالي".