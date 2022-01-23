 ليبيا.. سرقة 3 سيارات لمصلين من أمام مسجد في سرت خلال صلاة العشاء - بوابة الشروق
الأحد 23 يناير 2022 5:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ليبيا.. سرقة 3 سيارات لمصلين من أمام مسجد في سرت خلال صلاة العشاء

رويترز
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 5:26 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 5:26 ص

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن مواطنين سرقت سياراتهم من أمام مسجد في مدينة سرت أثناء أدائهم صلاة العشاء مساء السبت.

وقال موقع "بوابة الوسط" إن "مجهولين سرقوا سيارات مواطنين في سرت خلال تأديتهم صلاة العشاء بمسجد السواوة بضواحي المدينة، ولاذوا بالفرار".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك