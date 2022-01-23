لميس الحديدي عن إصابتها بكورونا: «عملت مسحة مرتين.. وداسني قطر في اليوم الثالث»

عمرو أديب لـ«مصطفى بكري»: فيلم «أصحاب ولا أعز» لا يمثل المجتمع المصري.. والأخير: «لا كانوا بيتكلموا عن الملوخية»