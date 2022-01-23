الولايات المتحدة تدين هجوم داعش على مركز احتجاز بالحسكة

أدانت الولايات المتحدة اليوم /الأحد/، الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلي بإقليم الحسكة في شمال شرقي سوريا يوم /الخميس/ الماضي، والذي استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم إن الولايات المتحدة تشيد بقوات سوريا الديمقراطية بسبب ردها السريع والتزامها المستمر بالقتال ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وأوضح أن مهاجمة منشآت الاحتجاز أولوية رئيسية للتنظيم لأكثر من عام، غير أنه بسبب يقظة وكفاءة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لإلحاق الهزيمة بالتنظيم؛ أمكن إحباط عدد من الهجمات خلال تلك الفترة وخفض حدة هذا الهجوم.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن ما زالت تساند شركاءها في المنطقة لمواجهة فلول داعش، وبينما تمكن التحالف من تقليص قدرات التنظيم على تنفيذ هجمات، فإن داعش ما زالت تواصل محاولاتها لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإلحاق الهزيمة بداعش بالعمل من خلال التحالف الدولي ومع الشركاء المحليين.