وليامز تؤكد حرص الأمم المتحدة على مشاركة الشباب الليبى بالحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة

أكدت مبعوثة المنظمة الدولية للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ،اليوم السبت، أن الأمم المتحدة تجدد حرصها على أهمية قدرة ومشاركة الشباب الليبى والقوي الطلابية، بالحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة”.

وذكر موقع بوابة أفريقيا الاخبارية الليبية ان ذلك جاء خلال لقاء وليامز من أعضاء الاتحاد العام لطلبة ليبيا ،بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقل الموقع عن تغريدة المبعوثة الأممية عبر موقع “تويتر” إنها أجرت محادثة مُلهمة مع ممثلي الاتحاد العام لطلبة ليبيا مشيرة ،إنها إطلعت من أعضاء الإتحاد على أعمال وإنجازات الاتحاد في السنوات الأخيرة ، ولا سيما إعادة توحيده، واستمعت منهم إلى معاناتهم جراء غياب الاستقرار الذي كان له تأثير هائل على الطلاب وعلى تعليمهم، وفق قولهم.

وأكد ممثلو الاتحاد من جانبهم على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت ممكن.