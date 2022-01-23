أردوغان ورئيسي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن أردوغان أكد استمرار العمل لاجتماع مجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى المقرر انعقاده في طهران، بأقرب وقت ممكن، وإعداد الاتفاقيات التي يمكن توقيعها في إطار الاجتماع.

كما أكد أردوغان على استمرار جهود تركيا لإرساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، مشيرا إلى رغبة بلاده باستضافة الاجتماع المقبل لمنصة 3+3 التي طرحها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين التركي والأذربيجاني اقترحا أواخر 2021، تأسيس منصة تعاون بصيغة 3+3، بهدف إرساء الاستقرار والسلام جنوب القوقاز.

وانعقد الاجتماع الأول للمنصة في العاصمة الروسية موسكو خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط غياب جورجيا.

وتضم المنصة 6 دول هي؛ تركيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا وإيران وجورجيا.