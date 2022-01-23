 الخارجية الأمريكية: هجوم داعش في الحسكة تذكير صارخ بالتحديات القائمة - بوابة الشروق
الأحد 23 يناير 2022 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية: هجوم داعش في الحسكة تذكير صارخ بالتحديات القائمة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 10:28 ص

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في محاولة لإطلاق سراح مقاتلي التنظيم المحتجزين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الخسائر التي تكبدها الشركاء في هذه الهجمات "تمثل تذكيرا صارخا بالتحديات الفعلية التي لا تزال المنطقة تواجهها".

وأشاد بقوات سوريا الديمقراطية على ردها السريع والتزامها المستمر بمحاربة داعش في شمال شرق سوريا.

وشدد على أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شركائها في المنطقة لمواجهة فلول داعش.

ولفت إلى أن الهجوم "يسلط الضوء على أهمية المبادرات التي يتخذها التحالف الدولي لهزيمة داعش وضرورة تمويلها بشكل كامل بغرض تحسين الاحتجاز الآمن والإنساني لمقاتلي داعش، بما في ذلك من خلال تعزيز أمن مرافق الاحتجاز.

ويؤكد أيضا على الحاجة الملحة لبلدان المنشأ إلى استعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم ومقاضاتهم متى اقتضى الأمر ذلك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك