الخارجية الأمريكية: هجوم داعش في الحسكة تذكير صارخ بالتحديات القائمة

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أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في محاولة لإطلاق سراح مقاتلي التنظيم المحتجزين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن الخسائر التي تكبدها الشركاء في هذه الهجمات "تمثل تذكيرا صارخا بالتحديات الفعلية التي لا تزال المنطقة تواجهها".

وأشاد بقوات سوريا الديمقراطية على ردها السريع والتزامها المستمر بمحاربة داعش في شمال شرق سوريا.

وشدد على أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شركائها في المنطقة لمواجهة فلول داعش.

ولفت إلى أن الهجوم "يسلط الضوء على أهمية المبادرات التي يتخذها التحالف الدولي لهزيمة داعش وضرورة تمويلها بشكل كامل بغرض تحسين الاحتجاز الآمن والإنساني لمقاتلي داعش، بما في ذلك من خلال تعزيز أمن مرافق الاحتجاز.

ويؤكد أيضا على الحاجة الملحة لبلدان المنشأ إلى استعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم ودمجهم ومقاضاتهم متى اقتضى الأمر ذلك".