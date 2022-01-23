محافظ البحيرة يوافق على إنشاء 23 مشروعا بتكلفة 245 مليون جنيه

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وافقت اللجنة العليا للاستثمار، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 23 مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة تتجاوز 245 مليون جنيه، توفر 494 فرصة عمل مباشرة.

وجاءت المشروعات التي جرت الموافقة عليها كالآتي:

- مصنع أعلاف على مساحة 5 فدادين بقرية المهدية بمركز أبو المطامير، بتكلفة 40 مليون جنيه ويوفر 26 فرصة عمل مباشرة.

- مشروع إنتاج داجني يضم 8 عنابر على مساحة 15120 مترًا جنوب وادي النطرون، بتكلفة 13 مليون جنيه ويوفر 50 فرصة عمل.

- 4 منافذ بيع أسمدة وآلات زراعية على مساحة 500 متر في قرية أحمد بدوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة 9 ملايين جنيه وتوفر 6 فرص عمل.

- مشروع إنتاج داجني "بيض المائدة" على مساحة 2800 متر بمركز وادي النطرون، بتكلفة 5.5 مليون جنيه ويوفر 22 فرصة عمل.

- مشروعا "محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة، ثلاجة حفظ خضر وفاكهة بمشتملاتها" على مساحة إجمالية 6000 متر بقرية الشعراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة إجمالية 19.5 مليون جنيه ويوفران 61 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 201 متر بقرية البستان بمركز حوش عيسى، بتكلفة 3 مليون جنيه ويوفر 8 فرص عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 1200 متر بقرية العشرة آلاف بمركز أبو المطامير، بتكلفة 2.7 مليون جنيه ويوفر فرصتي عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 1132 مترا بمنطقة السلام جنوب التحرير بمركز بدر، بتكلفة 2 مليون جنيه ويوفر 7 فرص عمل.

- مزرعة تربية ماشية على مساحة 2804 أمتار في قرية الشعراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة 4.7 مليون جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

- 3 مشروعات "محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة، ثلاجة حفظ خضار وفاكهة، مصنع برانيك بلاستيك" على مساحة إجمالية 11 ألف متر غرب الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون، بتكلفة 8 ملايين جنيه وتوفر 37 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني بمشتملاته على مساحة إجمالية 21 ألف متر بقرية عثمان محرم بغرب النوبارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتوفر 10 فرص عمل.

- مشروع إنتاج داجني "بداري تسمين" على مساحة إجمالية 3360 متر بمركز وادي النطرون، بتكلفة 6.3 مليون جنية وتوفر 12 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة إجمالية 4000 متر بقرية الناصر بمركز أبو المطامير، بتكلفة 3.5 مليون جنيه وتوفر 4 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 21 ألف متر بقرية محمد متولي الشعراوى بمركز أبو المطامير بتكلفة 25 مليون جنيه وتوفر 20 فرصة عمل.

- مزرعة دواجن على مساحة 840 مترا بقرية الشعراوى بمركز حوش عيسى بتكلفة مليون جنيه وتوفر 4 فرص عمل.

- مخزن سيارات ومخزن قطع غيار على مساحة 92500 متر بقرية محمد متولي الشعراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة 33،5 مليون جنيه وتوفر 23 فرصة عمل.

- ثلاجة حفظ وتبريد خضراوات وفاكهة على مساحة 767 متر بقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى بتكلفة 1،5 مليون جنيه وتوفر 26 فرصة عمل.

- مشروع إقامة مطحن دقيق بطاقة 250 طن/ يوم على مساحة 3000 متر شرق الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة 3،9 مليون جنية ويوفر 18 فرصة عمل.

- ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 1140 بمركز بدر بتكلفة 4 ملايين جنيه وتوفر 42 فرصة عمل.

- مشروع مصنع كرتون على مساحة 10 آلاف متر بقرية الشعراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة 28،5 مليون جنيه ويوفر 26 فرصة عمل.

- محطة خدمة وتموين سيارات بالغاز على مساحة 1000 متر بقرية القناوية بمركز ابو المطامير بتكلفة 4،95 مليون جنيه وتوفر 12 فرصة عمل.

- مشروعا "ثلاجة خضار وفاكهة، محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة" على مساحة إجمالية 12000 متر بمركز أبو المطامير بتكلفة اجمالية 7،35 مليون جنيه ويوفران 69 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 4000 متر بغرب النوبارية مركز أبو المطامير بتكلفة 5،15 مليون جنيه وتوفر 4 فرص عمل.