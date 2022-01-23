القبارصة الأتراك يصوتون لانتخاب برلمان جديد

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يتوجه المواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية، المعترف بها من قبل تركيا فقط، اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد.

ويتنافس حوالي 400 مرشح يمثلون 8 أحزاب علاوة على 3 مرشحين مستقلين، على 50 مقعدا.

وتشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب الوحدة الوطنية بزعامة الرئيس إرسين تاتار.

وكان تاتار قد انتخب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويحق لحوالي 200 ألف شخص التصويت في الانتخابات التشريعية.

ويدعم تاتار وحزبه حل الدولتين للجزيرة المقسمة كما ينظر إليهم باعتبارهم تابعين مخلصين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن قبرص مقسمة إلى شطرين منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974.

وتتمتع جمهورية قبرص بعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.ومع ذلك، تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي فقط على قبرص اليونانية في الشطر الجنوبي من الجزيرة.