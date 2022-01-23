 الخارجية السودانية للبعثات الأجنبية: حريصون على التوصل إلى حل للأزمة الراهنة - بوابة الشروق
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الخارجية السودانية للبعثات الأجنبية: حريصون على التوصل إلى حل للأزمة الراهنة

هديل هلال
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 5:40 م | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 5:40 م
قدم وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير عبدالله عمر بشير، تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان، قدم من خلاله شرحاً حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، أكد «بشير» حرص قيادة الدولة السودانية للتوصل لحل للأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار وطني يضم كافة الأطراف السودانية.

وأوضح أن الحكومة التي تم تشكيلها مؤخراً هي جزء من جهود قيادة الدولة لحل الأزمة السودانية، معرباً عن تطلعه بأن تفضي هذه الخطوة إلى استئناف الدعم الدولي للفترة الانتقالية.

وأكد حرص الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بمشاركة المجتمع الدولي، معبرًا عن تطلع السودان للتعاون والتكامل وتقديم العون والمساعدات من الدول الصديقة من أجل دعم السلام والاستقرار في السودان.


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