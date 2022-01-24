مدرب الإسماعيلي يكشف مكاسب ودية بورفؤاد

أكد أشرف خضر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق استفاد من التجربة الودية أمام بورفؤاد بعد الاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين البدلاء.

وفاز الإسماعيلي على بورفؤاد بهدفين مقابل هدفًا في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن الإستعداد للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال أشرف خضر، في تصريحات صحفية: «المباراة كانت مفيدة لبعض اللاعبين العائدين من الإصابة بجانب تجهيز البعض الآخر الذين لم يشاركوا في لقاء البنك الأهلي الأخير.

وأضاف أن الفترة الحالية ستشهد معالجة بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين خاصة فقدان حالة التركيز في آخر المباريات مثلما حدث في مباراتي الأهلي والبنك الأهلي.

وأوضح أن الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للفريق وليس من الطبيعى التسرع في الحكم عليهم إلا بعد الانسجام والتفاهم مع زملائهم.

وسيحل الدراويش ضيفًا على ذئاب الجبل يوم الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في رابع جولات المجموعة الثانية بكأس الرابطة والتي يتصدرها الفريق برصيد 5 نقاط.