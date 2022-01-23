الزمالك يكثف مفاوضاته من الكاميرون مع نجم طلائع الجيش

يحاول مسؤولو نادي الزمالك، إنجاز مهمة إقناع مهند لاشين نجم وسط فريق طلائع الجيش، بالانضمام للقلعة البيضاء، تمهيدًا لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وقدم مهند لاشين في الموسم الماضي مع طلائع الجيش، مستوى جيد، كلل بتتويجه بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الأهلي، بالإضافة لمشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، التي أقيمت في قطر بشهر ديسمبر الماضي.

ويكثف الزمالك من مفاوضاته مع إدارة طلائع الجيش، وحسم اتفاقه مع اللاعب المتواجد حاليًا في الكاميرون، للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتلعب مصر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، أمام منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات دور ثمن نهائي أمم إفريقيا.