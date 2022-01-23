البيت الأبيض: الاتهامات البريطانية لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا

أكد البيت الأبيض، أن الاتهامات البريطانية حول سعي روسيا إلى تنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا "مؤامرة مقلقة جدا".

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم /الأحد/ عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن قولها إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا"، مشيرة إلى أن الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، مؤكدة في الوقت نفسه أن واشنطن تقف إلى جانب شركائها المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت ، في بيان لها، أنها تتوفر لديها معلومات، تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير فيما إذا يجب غزو أوكرانيا.