محافظ الأقصر يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل التعاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة، للمشاركة في فعاليات افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى سرطان الأطفال بالصعيد بمدينة طيبة الجديدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية، وموقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وعدد من الملفات الخاصة بقطاع التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء المستشار أحمد شحات إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الدولة، وأيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لقطاع الشئون الاجتماعية.