الإمارات تحظر تحليق الطائرات الرياضية و الدرون لمدة شهر

قررت الإمارات وقف تحليق الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها لمدة شهر.



وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان مساء السبت إنها "تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار(الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني".



وأوضحت أن القرار يأتي "نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية المرخصة، حيث تم استخدامها في مناطق لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".



وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بالقرار "حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وسيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر".



وتابعت "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح للحصول على الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة".



وأكدت وزارة الداخلية أن من يخالف التعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



واستهدف الحوثيون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي مستودعا للوقود في أبو ظبي والمطار الرئيسي في المدينة، مما زاد من المخاطر الأمنية في المنطقة المصدرة للنفط.



وتسبب الهجوم على المستودع في انفجار شاحنات وقود ومقتل ثلاثة أشخاص، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ولم يشر بيان وزارة الداخلية إلى هجمات الحوثيين.



وتوعد وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد بأن " استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية لن يمر دون عقاب".