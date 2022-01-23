الأرصاد: ازدياد فرص سقوط الأمطار بدءًا من الغد

قال دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إنه من المتوقع ازدياد فرص سقوط الأمطار بدءًا من الغد، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن بعد مرور الثلاثة أيام القادمة، تبدأ فرص سقوط الأمطار في الانخفاض تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية للوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة على القاهرة الكُبرى.

وتابع، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية فقط.

واستكمل، أن ما تتردد بشأن «منخفض هبة» الذي تتعرض له البلاد ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن أي منخفض جوي يضرب مصر أولاً، ثم يتجه إلى جهة الشرق أي الأردن وسوريا والعراق.