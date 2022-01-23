قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت من تحرير 25 محضرا وإنذارا، ورفع 650 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القريه والقرى التابعة لها خلال شهر من تاريخه ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم شد 800 متر أسلاك كهربائية وصيانة وتركيب 50 لمبة ليد وتركيب 70 كشاف كهربائيّ بالقرية والقرى التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل وتركيب 9 خلايا وتركيب ترس و3 مفاتيح كهربيّة.

وكشف أن الحملات أسفرت عن تحرير 25 محضر وإنذار إجراءات إدارية قامت بها الوحده لرفع كفاءة منظومة العمل، وتم الموافقه على 8 مرافق توصيل مرافق عامة كهرباء بدائرة الوحدة المحلية بالقرية، وتم الموافقة على 19 مرفق توصيل عامة مياه بدائرة الوحدة المحلية، وتحرير 36 محضر مخالفة أعمال، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق لتسير حركة سير المواطنين.