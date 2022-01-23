لبنان يسجل 14 وفاة و5596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 858 ألفا و 848 بعد تسجيل 5596 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9474 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5596 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 5432 من بين المقيمين و 164 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 858 ألفا و 848 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9474 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.